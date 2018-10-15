2018-10-15T12:23:39+03:00
Происшествия

В Башкирии неизвестные обстреляли автобус с хоккеистами

Пуля пробила стекло, но никто не пострадал
Яна Базекина
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Фото: портал "Магсити74"Фото: портал "Магсити74"
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Неприятный инцидент произошел вчера вечером, 14 октября, в Сибае. В местном ледовом дворце прошел хоккейный матч между магнитогорской командой «Стальные топоры» и местным «Альянсом», который закончился победой гостей. Когда магнитогорская команда около 23.00 села в арендованный автобус, чтобы ехать домой, внезапно раздался выстрел, который пробил стекло.

Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение» со ссылкой на председателя Федерации хоккея Магнитогорска Александра Жилина, все случилось, когда автобус отъезжал от ледового дворца. К счастью, никто не пострадал, однако, транспортному средству был причинен ущерб почти на 60 тысяч рублей. Сотрудники полиции начали свое расследование; по предварительным данным злоумышленник стрелял из пневматического пистолета.

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