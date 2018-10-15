2018-10-15T11:35:18+03:00
Происшествия

Житель Башкирии поплатится за побег из тюрьмы

Скорее всего, автоугонщику увеличат срок отбытия наказания
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего жителя Янаула, который умудрился сбежать из тюрьмы. Как выяснилось в ходе следствия, парень отбывал наказание в колонии-поселении за серию краж и угонов автомобилей, однако, в феврале этого года во время выполнения сельскохозяйственных работ самовольно покинул ее территорию. Поймав «попутку», молодой человек поехал к своему другу в Благовещенск, но уже ночью был задержан сотрудниками службы исполнения наказания.

- Обвиняемый полностью признал свою вину, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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