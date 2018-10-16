В Башкирии жильцы одного из домов несколько лет обходились без воды

СЕГОДНЯ 07:19 2018-10-16T07:19:47+03:00

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Жители Дюртюлей обратились с жалобой в прокуратуру, что в их доме отсутствует горячая и холодная вода. Как оказалось, после перевода административного здания в жилой фонд его не подключили к централизованной системе водоснабжения, а на все жалобы городская мэрия лишь разводила руками. В результате 22 жильца дома, включая пятерых детей, были вынуждены несколько лет обходиться без жизненно необходимой коммунальной услуги.

- По требованию прокурора суд обязал муниципалитет обеспечить граждан питьевой водой путем присоединения к водопроводу, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. – Из бюджета на эти цели было выделено около миллиона рублей, и в настоящее время дом оснащен системой холодного водоснабжения.