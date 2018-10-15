Радий Хабиров возмутился состоянием общественного транспорта Уфы

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-15T10:06:03+03:00

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Радий Хабиров на оперативном совещании призвал разобраться с засильем нелегальных перевозчиков в Уфе.

- Скажите, когда по уфимским улицам прекратят ездить нелегальные перевозчики? Это нерешаемая задача? Назовите сроки. Сколько еще времени должно пройти, чтобы я людям ответил, что нелегальных перевозок больше не будет? У нас нет правоохранительных структур? – цитирует риторический вопрос Хабирова портал «UfaTime».

В качестве положительного примера врио привел Москву и Казань, где налажена правильная система работы перевозчиков.