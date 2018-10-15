В Башкирии осудили трех участников террористической группировки

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-15T10:48:11+03:00

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В Башкирии в законную силу вступил приговор трем участникам террористической группы, которых обвиняли в незаконном хранении и изготовлении взрывчатки и взрывных устройств и приготовлению к теракту.

Как стало известно из материалов суда, в апреле 2016 года сотрудниками правоохранительных органов был задержан 35-летний уфимец, который у себя на даче изготовил взрывчатку. В ходе обыска были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления боеприпасов и ручная граната, которую саперы немедленно уничтожили на месте.

Вскоре в Самаре был задержан 35-летний сообщник уфимца, у которого изъяли автомат и боеприпасы, а также правоохранители вышли на след третьей участницы террористической группы – 63-летней жительницы Уфимского района, которая координировала действия боевиков и снабжала их деньгами. В ходе обыска ее жилища были изъяты компьютерная техника, карты памяти и тексты экстремистской направленности.

- Приволжским окружным военным судом был вынесен приговор: 35-летним мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 и 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Обвиняемая приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Верховный суд РФ оставил приговор без изменений.