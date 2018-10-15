Житель Башкирии выплатил 360 тысяч рублей по алиментам, чтобы не угодить в тюрьму
В Башкирии 47-летний житель Чекмагушевского района долгое время уклонялся от выплаты алиментов своей несовершеннолетней дочери и накопил долг более 360 тысяч рублей. Судебные приставы неоднократно пытались повлиять на мужчину и даже привлекли к административной ответственности, назначив мужчине 30 часов обязательных работ. Наказание безответственный папаша отработал, а вот своевременно платить алименты так и не начал, в результате чего долг снова начал расти.
Судебным приставам пришлось пойти на крайние меры и пригрозить должнику уголовной ответственностью – и это образумило мужчину, который быстро нашел всю необходимую сумму и перевел ее на счет дочери, так что исполнительное производство пришлось закрыть фактическим исполнением.
- УФССП по Башкирии предупреждают, что уклонение от алиментов может грозить административной и уголовной ответственностью, - подчеркивают в ведомстве. – Не забывайте о своих детях.