Житель Башкирии выплатил 360 тысяч рублей по алиментам, чтобы не угодить в тюрьму

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-15T09:34:15+03:00

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В Башкирии 47-летний житель Чекмагушевского района долгое время уклонялся от выплаты алиментов своей несовершеннолетней дочери и накопил долг более 360 тысяч рублей. Судебные приставы неоднократно пытались повлиять на мужчину и даже привлекли к административной ответственности, назначив мужчине 30 часов обязательных работ. Наказание безответственный папаша отработал, а вот своевременно платить алименты так и не начал, в результате чего долг снова начал расти.

Судебным приставам пришлось пойти на крайние меры и пригрозить должнику уголовной ответственностью – и это образумило мужчину, который быстро нашел всю необходимую сумму и перевел ее на счет дочери, так что исполнительное производство пришлось закрыть фактическим исполнением.

- УФССП по Башкирии предупреждают, что уклонение от алиментов может грозить административной и уголовной ответственностью, - подчеркивают в ведомстве. – Не забывайте о своих детях.