Радий Хабиров министру здравоохранения Башкирии: Может вам попреподавать?
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров провел первое совещание, в котором пообщался с представителями министерств республики.
Началось все с того, что Радий Фаритович раскритиовал медиков, которые не могут наладить доставку необходимых для жителей республики лекарств. В качестве доказательства он зачитал письмо родителя одного из больных детей.
Затем Хабиров переключился на строительство кардиоцентра в Уфе. Внятного ответа, о статусе возведения объекта ему сходу услышать не удалось.
- Мне не интересны ваши совещания. Скажите, что сейчас происходит в кардиоцентре? Все, что вы говорите про инвесторов – сказки. Человек, который курирует этот вопрос не может вспомнить его имя! – возмутился Хабиров. – Я недоволен ответом министра. Я разочарован вашим подходом. Вы доктор наук? Может вам попреподавать? Не задумывались об этом? – обратился к Анвару Бакирову Радий Хабиров.
После этого глава региона попросил выключить камеры, через которые вещалась прямая трансляция оперативного совещания правительства.