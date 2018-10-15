2018-10-15T09:57:11+03:00
Политика

Радий Хабиров министру здравоохранения Башкирии: Может вам попреподавать?

Врио главы республики остался недоволен работой ведомств
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров раскритиковал работу чиновников сферы медицины и строительстваРадий Хабиров раскритиковал работу чиновников сферы медицины и строительства
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Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров провел первое совещание, в котором пообщался с представителями министерств республики.

Началось все с того, что Радий Фаритович раскритиовал медиков, которые не могут наладить доставку необходимых для жителей республики лекарств. В качестве доказательства он зачитал письмо родителя одного из больных детей.

Затем Хабиров переключился на строительство кардиоцентра в Уфе. Внятного ответа, о статусе возведения объекта ему сходу услышать не удалось.

- Мне не интересны ваши совещания. Скажите, что сейчас происходит в кардиоцентре? Все, что вы говорите про инвесторов – сказки. Человек, который курирует этот вопрос не может вспомнить его имя! – возмутился Хабиров. – Я недоволен ответом министра. Я разочарован вашим подходом. Вы доктор наук? Может вам попреподавать? Не задумывались об этом? – обратился к Анвару Бакирову Радий Хабиров.

После этого глава региона попросил выключить камеры, через которые вещалась прямая трансляция оперативного совещания правительства.

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