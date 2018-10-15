2018-10-15T19:24:37+03:00
Звезды

Ляйсан Утяшеву заподозрили в расставании с супругом

Поклонники завалили телеведущую вопросами, но ни на один из них она не ответила
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Телеведущая «Танцев» Ляйсан Утяшева выложила в своем аккаунте в «Инстаграм» горячий снимок в красном платье прямо с рабочего места.

Поклонники оценили ее наряд и засыпали Ляйсан комплиментами. Самые внимательные подписчики заподозрили, что в семье звезды наступил переломный момент – на руке телеведущей отсутствовало обручальное кольцо. В комментариях они стали спрашивать у нее об этом, но ни на один вопрос не сумели получить ответа.

«Сексуальная. Ну а где кольцо, собственно говоря? Неужели проблемы с Волей? Вы же самая гармоничная пара в шоу-бизнесе», - пишут ей в комментариях.

«Расставаться не надо. Только не это, пожалуйста»,- переживают подписчики.

Вероятно, что обручальное кольцо просто не подходило к ее яркому образу, и она решила его снять.

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Ляйсан Утяшеву заметили без обручального кольца
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