2018-10-15T09:04:06+03:00
Происшествия

В Башкирии погиб рабочий горнодобывающего предприятия

Гострудинспекция провела расследование и привлекла к ответственности виновных лиц
Яна Базекина
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Фото: республиканская ГострудинспекцияФото: республиканская Гострудинспекция
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Ровно месяц назад, 15 сентября, в Хайбуллинском районе республики, на горнодобывающем комбинате произошло ЧП: во время бурения скважины с кровли выработки обрушилась горная масса. В результате происшествия множественные тяжелые травмы грудной клетки получил рабочий, который вскоре скончался в больнице. Расследованием занялись республиканская Гострудинспекция совместно с Управлением Ростехнадзора, которые признали несчастный случай связанным с производством.

- Причиной несчастного случая явилось отсутствие контроля за изменениями горнотехнических условий, произошедших в период бурения глубоких скважин, что привело к обрушению горной массы, - добавили в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки все виновные лица, отвечавшие за технику безопасности, привлечены к административной ответственности.

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