В Башкирии «Лада Калина» опрокинулась в кювет: водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 08:38 2018-10-15T08:38:59+03:00

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Смертельное ДТП произошло вчера, 14 октября, в Башкирии. Около семи утра на 5 километре автодороги «Киргиз-Мияки – Гулю - Стерлибашево» в кювет опрокинулась «Лада Калина». Как оказалось, 38-летний водитель не справился с управлением на крутом участке дороги и съехал с дороги. Автомобиль перевернулся на крышу, превратившись в груду измятого железа. В результате происшествия водитель, который, кстати, еще четыре года назад был лишен прав, погиб на месте, а его 38-летний пассажир госпитализирован. В причинах и обстоятельствах аварии теперь предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше двух тысяч нарушений ПДД, задержан 51 нетрезвый водитель.