2018-10-15T07:47:11+03:00
Общество

В Башкирию пришли заморозки и мокрый снег

Синоптики обещают до – 4 градусов
Яна Базекина
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На календаре середина октября, и затянувшееся бабье лето, наконец, сменяют, холода. Сегодня, 15 октября, синоптики прогнозируют в республике небольшой мокрый снег и северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -4; +1 градусов, а днем слегка потеплеет до +1; +6.

В Уфе, в целом, погода не преподнесет никаких сюрпризов и не будет отличаться от средней по республике. Днем - пасмурно, но преимущественно без осадков. Ночью средняя температура воздуха составит -2; 0 градусов, а днем воздух прогреется до +4.

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