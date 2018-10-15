2018-10-15T07:24:33+03:00
Звезды

В Уфе на концерте Макса Коржа едва не затоптали молодую девушку

Исполнитель прервал концерт из-за потерявшей сознание поклонницы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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В минувшее воскресенье, 14 октября, в ледовом дворце «Уфа-Арена» прошел концерт известного исполнителя Макса Коржа. Выступление белорусского артиста омрачилось тем, что одной из его поклонниц стало плохо – девушка потеряла сознание.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, во время исполнения одной из песен, Макс неожиданно для всех «нырнул» со сцены в толпу. Как вскоре выяснилось, из-за начавшейся давки одной из поклонниц в первых рядах стало плохо, и она отключилась. Певец тут же вернулся обратно на сцену. Туда же вытолкнули и девушку в бессознательном состоянии.

Спустя мгновение поклонница пришла в чувство, о чем Макс и сообщил обеспокоенной публике, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

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