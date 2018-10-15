Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил молодежный технопарк УГНТУ

СЕГОДНЯ 07:13 2018-10-15T07:13:48+03:00

Об этом сообщает пресс-служба главы республики

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В минувшее воскресенье, 14 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров совершил очередной официальный визит. На этот раз он посетил молодежный технопарк Уфимского государственного нефтяного технического университета, передает пресс-служба главы республики.

Во время посещения технопарка Радием Хабировым, ректор вуза поделился достижениями УГНТУ в поисках молодых и талантливых детей, которым, в дальнейшем, будет открыта дорога доля поступления в учебное заведение.

По словам Рамиля Бахтизина, на базе технопарка ведется поиск будущих инженеров нефтяной отрасли. Как отмечают в пресс-службе главы республики, здесь изучают такие передовые дисциплины, как 3D-моделирование и прототипирование, робототехника, технология виртуальной реальности, основы электроники.

Вместе с ректором УГНТУ Радий Хабиров осмотрел аллею выпускников, установленную в честь 70-летия вуза. Она представляет собой четыре бронзовые скульптуры специалистов нефтяной отрасли.