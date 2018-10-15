2018-10-15T06:56:09+03:00
Происшествия

В Башкирии фура вылетела с трассы в кювет

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 14 октября, на автодороге Белорецк-Уфа произошло «зимнее» ДТП. Водитель большегруза не справился с управлением около поворота «Тещин язык» и многотонная фура вылетела в кювет. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам проезжавших мимо автомобилистов, причина ДТП яснее некуда: из-за погодных условий машину занесло на скользкой дороге, в результате чего фура и вылетела с трассы. Чтобы достать грузовик из кювета на место прибыла спецтехника. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Экстренные службы и ГИБДД по Башкирии просит всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров возмутился состоянием общественного транспорта Уфы
Житель Башкирии выплатил 360 тысяч рублей по алиментам, чтобы не угодить в тюрьму
Радий Хабиров министру здравоохранения Башкирии: Может вам попреподавать?
В Башкирии погиб рабочий горнодобывающего предприятия
В Башкирии «Лада Калина» опрокинулась в кювет: водитель погиб на месте
Поиски пропавшей в Башкирии 18-летней Нели Огли прекращены, девушка тайком вышла замуж
Уфимка представит Россию на международном конкурсе красоты
В Башкирию пришли заморозки и мокрый снег
В Уфе на концерте Макса Коржа едва не затоптали молодую девушку
Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил молодежный технопарк УГНТУ
В Башкирии лже-коммунальщики обокрали пенсионерку на 46 тысяч рублей
В Башкирии водитель ВАЗ-2115 насмерть сбил 60-летнюю женщину
В Башкирии разыскивают 18-летнюю Нели Оглы
В Башкирии прекратили поиски Матрены Павловой