В Башкирии фура вылетела с трассы в кювет

СЕГОДНЯ 06:55 2018-10-15T06:56:09+03:00

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях

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В минувшее воскресенье, 14 октября, на автодороге Белорецк-Уфа произошло «зимнее» ДТП. Водитель большегруза не справился с управлением около поворота «Тещин язык» и многотонная фура вылетела в кювет. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам проезжавших мимо автомобилистов, причина ДТП яснее некуда: из-за погодных условий машину занесло на скользкой дороге, в результате чего фура и вылетела с трассы. Чтобы достать грузовик из кювета на место прибыла спецтехника. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Экстренные службы и ГИБДД по Башкирии просит всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем.