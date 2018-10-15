2018-10-15T06:45:37+03:00
Общество

В Башкирии лже-коммунальщики обокрали пенсионерку на 46 тысяч рублей

Злоумышленников разыскивает полиция
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, накануне в отдел полиции по Белебеевскому району республики обратилась 87-летняя пенсионерка. Женщина заявила, что стала жертвой преступников.

По словам пенсионерки, утром к ней заявились двое мужчин, которые представились работниками коммунальной службы. Им, якобы, было дано указание проверить показания счетчиков воды. Никаких документов, подтверждающих их полномочия, они не предъявили.

- Несмотря на это, потерпевшая пустила данных граждан к себе домой. Пока один из них в присутствии хозяйки, якобы, снимал показания с прибора, второй остался в прихожей. Спустя некоторое время после их ухода женщина обнаружили пропажу 46 тысяч рублей, которые хранились в шкафу, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

На данный момент сотрудниками МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Идет розыск злоумышленников.

В ведомстве отмечают, что при появлении на пороге «коммунальщиков» стоит быть бдительным. Следует обязательно проверять документы у «проверяющих» и обязательно позвонить в службу, сотрудниками которой представляются визитеры.

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