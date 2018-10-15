В Башкирии водитель ВАЗ-2115 насмерть сбил 60-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 06:33 2018-10-15T06:33:24+03:00

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В минувшую субботу, 13 октября, в Давлекановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, на 6 километре сельской дороги Александровка-Курьятмасово 19-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 сбил 60-летнюю местную жительницу.

- В результате аварии женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. Со слов водителя, она шла по проезжей части в попутном направлении, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Всего за субботу, 13 октября, на дорогах республики произошло 16 автомобильных аварий, в которых погибли три человека и еще 17 получили различные травмы. За это же время сотрудниками дорожной полиции было выявлено порядка 1900 нарушений ПДД, задержаны 54 нетрезвых водителя, отметили в пресс-службе ведомства.