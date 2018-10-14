В Башкирии прекратили поиски Матрены Павловой

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-14T19:33:02+03:00

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В Башкирии волонтеры и полицейские свернули поиски пропавшей 81-летней Матрены Павловой.

Было известно, что бабушка ушла из дома в поселке Суук-Чишма, что в Кармаскалинском районе республики, еще девятого октября. Предположительно, оно могла отправиться к своей дочери.

Вскоре волонтеры начали распространять листовки с информацией о пропавшей пенсионерке. К несчастью, пожилую женщину нашли мертвой. Остается неизвестным, что могло случиться с бабушкой. Добровольцы сообщества «Лиза Алерт» подробностей происшествия не сообщают, ссылаясь на правила своей группы.