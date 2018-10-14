«Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту»
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» с минимальным отрывом проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга.
Прошедший матч нельзя назвать результативным. Единственную шайбу забили хозяева – на девятой минуте игры ворота Юхи Метсолы поразил Евгений Грачев с передачи Ефима Гуркина и Ивана Вишневского.
В конце третьего периода Николай Цулыгин взял тайм-аут и пошел на крайние меры – выпустил на лед шестого игрока вместо вратаря. Увы, это не помогло гостям. «Автомобилист» празднует свою 18 победу, а уфимцы готовятся к предстоящей игре с магнитогорским «Металлургом».
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