В Башкирии пьяный водитель погубил двух пассажиров
ДТП случилось в Чекмагушевском районе
Водитель «Приоры» совершил ДТП, в котором погибли двое его пассажиров
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24-летний житель Благоварского района Башкирии устроил ДТП, в котором погибли 18-девушка и 26-летний парень.
По данным ГИБДД республики, авария произошла на 66 километре дороги Чекмагуш-Языково-Чишмы. По всей видимости, водитель «Приоры» не справился с управлением и на скорости слетел с дороги. Уже после автомобиль перевернулся. К несчастью, пассажиры легковушки погибли на месте. Водителя доставили в больницу.
Автоинспекторы отметили, что молодой человек за рулем был лишен водительского удостоверения. Медики установили, что на момент совершения ДТП он был пьян.