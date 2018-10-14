В Башкирии пьяный водитель погубил двух пассажиров

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-14T16:45:59+03:00

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24-летний житель Благоварского района Башкирии устроил ДТП, в котором погибли 18-девушка и 26-летний парень.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на 66 километре дороги Чекмагуш-Языково-Чишмы. По всей видимости, водитель «Приоры» не справился с управлением и на скорости слетел с дороги. Уже после автомобиль перевернулся. К несчастью, пассажиры легковушки погибли на месте. Водителя доставили в больницу.

Автоинспекторы отметили, что молодой человек за рулем был лишен водительского удостоверения. Медики установили, что на момент совершения ДТП он был пьян.