Стали известны подробности гибели парня в уфимском Затоне

СЕГОДНЯ 18:34 2018-10-14T18:42:11+03:00

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Следком прокомментировал информацию об убитом на улице Донской уфимце.

Напомним, что ранее уфимские СМИ сообщали о найденном теле «таксиста», с которым якобы расправились из-за денег. Версия сыщиков разительно отличается от озвученной выше.

- Вечером девятого октября компания из семи человек находилась в доме по улице Донского. Между ними началась ссора. Бывшая жена потерпевшего испугалась, что мужчину могут избить и ударила зачинщика драки ножом в горло. После этого она скрылась с места происшествия. Оставшиеся попытались довезти потерпевшего до больницы на такси, но не знали куда ехать. В итоге они вернулись на место происшествия и вызвали медиков. Прибывшая бригада врачей констатировала смерть мужчины, - сообщили в Следкоме Башкирии.

По факту убийства стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемая задержана.