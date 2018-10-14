2018-10-14T15:51:29+03:00
Политика

Радий Хабиров осмотрел завод «Башнефти»

Политик совершил первую рабочую поездку
Рустем АХУНОВ
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Врио главы Башкириипосетил промышленные объекты УфыВрио главы Башкириипосетил промышленные объекты Уфы
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Временно исполняющий обязанности главы Башкирии посетил заводы «Башнефти» во время своей первой рабочей поездки, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Логично, что в качестве места для первого визита Хабиров выбрал именно основное нефтеперерабатывающее предприятие республики.

Временно исполняющий обязанности главы осмотрел станцию очистных сооружений и ознакомился с работой установок по производству водорода. Радий Хабиров отметил, что вопросы экологии являются важнейшими для республики, поэтому им будет уделяться особое внимание.

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