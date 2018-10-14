Погода в Башкирии на понедельник, 15 октября

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-14T14:58:38+03:00

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Завтра, 15 октября, в Башкирии ожидается прохладная погода.

Кажется, что в республику пришла по-настоящему поздняя осень. Настало время заморозков. Так, температура воздуха по республике ночью опустится до нуля градусов. Ночью возможны заморозки до минусовых значений. Сильных снегопадов в Башкирии не ожидается.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Ночью и утром температура воздуха опустится до нуля, а днем потеплеет до +3 градусов. Весь день небо будет затянуто тучами, однако снега или дождя ждать не стоит. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду.