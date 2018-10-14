В Башкирии бабушку обокрали лже-коммунальщики

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-14T14:12:02+03:00

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В Башкирии двое жуликов украли у 87-летней пенсионерке 46 тысяч рублей.

Выяснилось, что в чужую квартиру преступникам удалось проникнуть, представившись работниками коммунальной службы. Пока один незнакомец просил бабушку показать счетчик, другой принялся рыскать в серванте. В итоге добычей жуликов стали 46 тысяч рублей пенсионерки. Сейчас полицейские разыскивают преступников.

В МВД Башкирии напоминают, что нельзя впускать в дом незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками коммунальной службы. Обязательно просите незваных гостей показать удостоверение. Для уверенности можно позвонить в диспетчерскую и удостовериться в личности людей за дверью.