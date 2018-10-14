«Салават Юлаев» сразится с «Автомобилистом»
Сегодня уфимский «Салават Юлаев» на выезде сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Встреча с соседями окажется для «юлаевцев» первой в серии из трех выездных игр. Назвать предстоящий матч легким язык не поворачивается. Клуб из Свердловской области стабильно занимает первое место в «восточной» таблице КХЛ. «Автомобилист» каким-то образом сумел одержать победы во всех 17 проведенных матчах.
Впрочем, «юлаевцы» тоже не из библиотеки вышли. Команда обыграла соперников в последних трех домашних матчах. Надеемся, что из Екатеринбурга подопечные Николая Цулыгина вернутся с победой, прервав победную серию хозяев льда.
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