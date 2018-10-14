2018-10-14T11:51:41+03:00
Происшествия

В Самарской области поймали уфимца с поддельными правами

Мужчина был пьян
Рустем АХУНОВ
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В Самарской области поймали пьяного уфимца с поддельным водительским удостоверениемВ Самарской области поймали пьяного уфимца с поддельным водительским удостоверением
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В Самарской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного 38-летнего уфимца с поддельным водительским удостоверением.

Оказалось, что на трассе М-5 инспекторы остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Услышав алкогольное амбре, гаишники предложили пройти мужчине медицинское освидетельствование. Водитель оказался пьян. Уже после они засомневалась в подлинности его водительского удостоверения.

После проверки выяснилось, что водителя лишили права управлять автомобилем за пьяную езду еще в октябре 2017 года. Похоже, что тот расстраиваться на стал и где-то раздобыл поддельный документ. Сейчас ему вновь придется отвечать перед Законом за езду в пьяном виде. Кроме того, его привлекут к ответственности за подделку документов.

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