В некоторых квартирах Уфы до сих пор нет отопления

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-14T10:04:07+03:00

В некоторых уфимских квартирах до сих пор нет отопления Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В нескольких квартирах Советского и Ленинского районов Уфы до сих пор не включили отопление.

Расстроенные таким развитием событий жильцы обратились в приемную органов власти республики.

По данным авторов обращений, тепло отсутствует в доме по улицам Революционной и Гафури.

Жильцы дома в Ленинском районе утверждают, что без тепла остаются из-за несогласованности работы поставщиков коммунальных услуг.

- Необходим доступ в квартиру на пятом этаже, чтобы открыть вентиль. Сотрудники ЖЭУ ищут ее жильцов, но не могут найти. Такая история происходит все 15 лет, которые я живу в этом доме. Говорят, что хозяйка квартиры умерла. Но есть ведь ее родственники. Я, как частное, не могу запрашивать информацию о них. ЖЭУ может. Почему они ничего не предпринимают уже две недели? – возмущается житель дома.