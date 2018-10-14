Уфимка Ульяна Тригубчак поддержала сексуальный флешмоб
Уфимская спортивная журналистка Ульяна Тригбучак поучаствовала в необычном флешмобе, призывающем отказаться от бюстгальтера.
По задумке, прекрасный участницы флешмоба «nationalnobraday» по какой-то причине на сутки отказываются от ношения интимного предмета женского гардероба.
Бывшая ice-girl, а ныне спортивная журналистка Ульяна Тригубчак не смогла пройти мимо такого провокационного праздника. Девушка выложила необычную фотографию в свой Инстаграм. Судя по геолокации, действо происходит на берегу реки Белой в Бирске.
Напомним, что Ульяна постоянно участвует в флешмобах собственной придумки. По четвергам и пятницам она радует подписчиков в социальных сетях откровенными снимками.