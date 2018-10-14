В уфимском парке появился новый арт-объект

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-14T10:58:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В уфимском парке Якутова появился новый арт-объект «Все сбудется».

По данным городской администрации, монтаж конструкции закончили в минувшую субботу, 13 октября. Теперь прямо у главной аллеи одного из самых популярных уфимских парков красуется конструкция, которая позитивно уверяет жителей и гостей столицы, что «все сбудется».

Выполнена она не самым сложным образом – из разноцветных букв, стоящих друга на друге.

- Впервые конструкцию презентовали на образовательном форуме в Уфе первого сентября. После окончания мероприятия его организаторы решили подарить арт-объект жителям города, - рассказали в администрации Уфы.