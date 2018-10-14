21-летний житель Башкирии погиб по колесами многотонного состава

СЕГОДНЯ 08:07 2018-10-14T08:07:32+03:00

При себе у него были две неизвестные таблетки

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Вечером 11 октября, под Стерлитамаком, 21-летнего парня насмерть сбил локомотив с составом.

По данным приволжской транспортной прокуратуры, смертельный инцидент произошел вблизи станции «Стерлитамак». По неизвестным пока причинам, молодой человек решил резко перебежать пути прямо перед движущемся с маленькой скоростью составом. Машинист попытался применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Несчастный погиб на месте.

При осмотре тела, стражи порядка обнаружили две подозрительные капсулы в индивидуальной упаковке. По одной из версий, в них может находиться запрещенное вещество.

Сейчас эксперты устанавливают все подробности происшествия.