21-летний житель Башкирии погиб по колесами многотонного состава
Вечером 11 октября, под Стерлитамаком, 21-летнего парня насмерть сбил локомотив с составом.
По данным приволжской транспортной прокуратуры, смертельный инцидент произошел вблизи станции «Стерлитамак». По неизвестным пока причинам, молодой человек решил резко перебежать пути прямо перед движущемся с маленькой скоростью составом. Машинист попытался применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Несчастный погиб на месте.
При осмотре тела, стражи порядка обнаружили две подозрительные капсулы в индивидуальной упаковке. По одной из версий, в них может находиться запрещенное вещество.
Сейчас эксперты устанавливают все подробности происшествия.