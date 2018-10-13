Радий Хабиров встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

13 Окт. 23:03 2018-10-13T23:03:13+03:00

В первый рабочий день новый врио главы нашел время для встречи с важным человеком для республики

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Радий Хабиров в завершении своего первого рабочего дня встретился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, встреча прошла в Доме Республики.

Напомним, Хабиров на протяжении пяти лет в период с 2003 по 2008 год руководил Администрацией тогдашнего президента Рахимова. Расставание прошло со скандалом, но оба отмечают, что это недопонимание осталось уже в далеком прошлом.

Новый врио главы на встрече не мог не отметить, что именно при Рахимове республика считалась одной из самых успешных в стране в плане социально-экономического развития. Хабиров собирается стремиться к подобному результату и увеличению качества жизни жителей Башкирии. Он уверен, что первый президент сможет задействовать свой опыт, чтобы помочь ему в этом.