В Башкирии неизвестный затащил 13-летнюю девочку в подвал и изнасиловал
Информации о злоумышленнике пока нет
Фото: Архив "КП"
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В Башкирии неизвестный мужчина надругался на 13-летней девочкой. По предварительной версии, насильник затащил свою маленькую жертву в подвал одного из домов и там проделал задуманное.
Как сообщает портал Gorobzor.ru, в полицию обратился приемная мать пострадавшей девочки. Сам инцидент произошел в Благовещенском районе республики в конце сентября.
В настоящий момент к делу подключились следователи. Они устанавливают обстоятельства происшедшего, ищут свидетелей. Никакой информации о насильнике пока нет.