В Башкирии неизвестный затащил 13-летнюю девочку в подвал и изнасиловал

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-13T15:40:27+03:00

Информации о злоумышленнике пока нет

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В Башкирии неизвестный мужчина надругался на 13-летней девочкой. По предварительной версии, насильник затащил свою маленькую жертву в подвал одного из домов и там проделал задуманное.

Как сообщает портал Gorobzor.ru, в полицию обратился приемная мать пострадавшей девочки. Сам инцидент произошел в Благовещенском районе республики в конце сентября.

В настоящий момент к делу подключились следователи. Они устанавливают обстоятельства происшедшего, ищут свидетелей. Никакой информации о насильнике пока нет.