Холодно и снег: в Башкирии температура воздуха упадет до -6 градусов

СЕГОДНЯ 15:08 2018-10-13T15:09:18+03:00

Зима приближается и уже потихоньку вступает в свои права

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В воскресенье, 14 октября, на всей территории Башкирии ожидается холодная и ветреная погода. Ночью столбики термометров в отдельных районах республики опустятся до -6 градусов.

Днем будет теплее, но незначительно. Как рассказали синоптики Башгидрометцентра, не стоит ожидать, что воздух прогреется выше +6 градусов. В среднем в течение светлого времени суток температура будет держаться на уровне +3, +4 градусов.

Также в этот день не обойдется без осадков. Утром вновь пойдет снег, а днем он превратится в небольшой дождь. Плюс к этому поднимется ветер. Он будет северным, и его порывы будут достигать 11 м/с. Мягко говоря, погода ожидается не из самых приятных.