В Уфе у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-13T13:48:01+03:00

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Сегодня, 13 октября, спасатели были вынуждены выехать в международный аэропорт «Уфа». На пульт МЧС пришло сообщение, что самолет столкнулся с техническими проблемами в воздухе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с неприятностями столкнулся экипаж Аэробус А321, на борту которого находилось более двухсот пассажиров и который следовал из Антальи в Уфу. Как выяснилось, была неисправна гидравлическая система шасси.

Слава богу, страшного удалось избежать. Благодаря слаженной работе пилотов, самолет приземлился в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

В настоящий момент специалисты разбираются в причинах случившегося.