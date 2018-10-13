2018-10-13T13:48:01+03:00
Общество

В Уфе у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

В аэропорт выехали спасатели
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: МЧС БашкирииФото: МЧС Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 октября, спасатели были вынуждены выехать в международный аэропорт «Уфа». На пульт МЧС пришло сообщение, что самолет столкнулся с техническими проблемами в воздухе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с неприятностями столкнулся экипаж Аэробус А321, на борту которого находилось более двухсот пассажиров и который следовал из Антальи в Уфу. Как выяснилось, была неисправна гидравлическая система шасси.

Слава богу, страшного удалось избежать. Благодаря слаженной работе пилотов, самолет приземлился в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

В настоящий момент специалисты разбираются в причинах случившегося.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Холодно и снег: в Башкирии температура воздуха упадет до -6 градусов
Уфимская афиша на выходные 13 и 14 октября: Кипелов, цирк на льду и «Лебединое озеро»
В Башкирии под колесами легковушки погибла женщина
23 октября в ВДНХ ЭКСПО УФА начнет свою работу Российский энергетический
Радий Хабиров в первый свой рабочий день пешком прогулялся по Уфе
В центре Уфы загорелась крыша многоэтажного дома
Новый врио главы Башкирии обозначил свою позицию по разработке шиханов
Радий Хабиров: Всю энергию я направлю на улучшение жизни жителей Башкирии
Рустэм Хамитов попрощался с жителями Башкирии и рассказал о своем будущем
Радий Хабиров прибыл в здание парламента Башкирии
Сегодня официально будет представлен врио главы Башкирии Радий Хабиров
В Уфе открылась игровая площадка для детей-инвалидов
В Башкирии инвалида лишили льготных лекарств
Стало известно о состоянии выпавшей из окна девочки в Башкирии
В Башкирии задержали грабителя, который вскрывал автомобили
В Уфе едва не сгорел расселенный барак
Уфимцев просят спасти 26-летнюю кобылу Баварию
В Башкирии во сне, не приходя в сознание, скончалась 22-летняя журналистка