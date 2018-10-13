В Уфе у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
В аэропорт выехали спасатели
Фото: МЧС Башкирии
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Сегодня, 13 октября, спасатели были вынуждены выехать в международный аэропорт «Уфа». На пульт МЧС пришло сообщение, что самолет столкнулся с техническими проблемами в воздухе.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с неприятностями столкнулся экипаж Аэробус А321, на борту которого находилось более двухсот пассажиров и который следовал из Антальи в Уфу. Как выяснилось, была неисправна гидравлическая система шасси.
Слава богу, страшного удалось избежать. Благодаря слаженной работе пилотов, самолет приземлился в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.
В настоящий момент специалисты разбираются в причинах случившегося.