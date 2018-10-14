Башкирская пловчиха Полина Егорова завоевала четыре медали на юношеских Олимпийских играх
На счету юной спортсменки по два «золота» и «бронзы»
Фото: Всероссийская федерация плавания
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18-летняя спортсменка из Башкирии Полина Егорова с юношеских Олимпийских игр вернется с целой россыпью медалей. Всего она завоевала две золотые и две бронзовые.
Медали высшего достоинства юная пловчиха смогла выиграть в составе сборной России на смешанной и женской эстафетах 4 по 100 метров вольным стилем. Еще одну «бронзу» она завоевала в комбинированной эстафете на той же дистанции.
Также на счету спортсменки и личная награда. Егорова стала третьей в заплыве на 50 метров баттерфляем.
Напомним, что юношеские Олимпийские игры в эти дни проходят в Аргентине. В соревнованиях принимают участие спортсмены от 15 до 18 лет.