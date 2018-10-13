23 октября в ВДНХ ЭКСПО УФА начнет свою работу Российский энергетический

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-13T11:52:11+03:00

В столице Башкортостана соберутся энергетики на один из крупнейших отраслевых экспопроектов России

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Форум в Уфе ежегодно собирает более 200 спикеров международного и федерального уровня, 3000 делегатов – представителей энергетических компаний страны.

Ключевым мероприятием Форума 2018 года станет Пленарное заседание «Россия в мировых трендах развития альтернативной энергетики» с участием лауреата Нобелевской премии мира 2007 года в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата И.А. Башмакова, заместителя директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России О.П. Токарева, руководителя Центра развития возобновляемых источников энергии Института энергетики НИУ «Высшая школа экономики» Г.В. Ермоленко, представителей Министерства энергетики РФ, руководителей Инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «Роснано», Института проблем энергетики, Green Source GmbH (Австрия) и ведущих энергетических компаний региона.

Всего за 4 дня работы на площадке Форума пройдёт 25 тематических секций.

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