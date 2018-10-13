2018-10-13T17:14:37+03:00
Общество

В Башкирии спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара, есть погибший

В ходе тушения найдено тело мужчины
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: МЧС БашкирииФото: МЧС Башкирии
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Крупный пожар произошел в Салавате12 октября. Как сообщает МЧС Башкирии, в 17:10 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Ленинградской.

Позже на месте выяснилось, что огнем охвачены две квартиры в пятиэтажном жилом доме. Было принято решение экстренно эвакуировать 15 жильцов, из которых 3 ребенка.

К сожалению, не обошлось без жертв. В ходе тушения пожарные наткнулись на 60-летнего мужчину. В тот момент он еще был жив, его передали скорой помощи с серьезными ожогами на теле. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в хирургическом центре.

В настоящий момент специалисты продолжают работу и устанавливают обстоятельства случившегося.

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