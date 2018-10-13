Экс-глава Башкирии заявил, что уходит из политики

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-13T17:16:16+03:00

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На официальном представлении врио главы Башкирии Радия Хабирова выступил теперь уже бывший руководитель региона Рустэм Хамитов, который находился на высокой должности с 2010 года.

Экс-глава попрощался с жителями Башкирии, поблагодарил их за прекрасные годы и неожиданно заявил, что уходит из политики – ни на какие новые должности в Башкирии и федеральных органах власти претендовать не будет. Как рассказал Хамитов, он намерен сосредоточиться на науке. Ему очень нравится направление цифровизации экономики, следующая его место работы будет связано именно с этим направлением.

Рустэм Хамитов пожелал удачи новому руководителю и пообещал, что всегда придет на помощь, если она понадобится.