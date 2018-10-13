В Башкирии под колесами легковушки погибла женщина

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-13T12:44:52+03:00

Водитель утверждает, что ее не заметил

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Смертельное ДТП произошло в Туймазинском районе на автодороге Октябрьский-Туймазы. Как сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД, 32-летний мужчина передвигался за рулем Hyundai Accent и сбил насмерть 40-летнюю местную жительницу.

Все попытки спасти пешехода, не увенчались успехом. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Если верить словам водителя, то погибшая внезапно появилась на проезжей части. Он не сумел среагировать и избежать столкновения.

В причинах происшествия разбираются правоохранители.