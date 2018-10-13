2018-10-13T12:44:52+03:00
Происшествия

В Башкирии под колесами легковушки погибла женщина

Водитель утверждает, что ее не заметил
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло в Туймазинском районе на автодороге Октябрьский-Туймазы. Как сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД, 32-летний мужчина передвигался за рулем Hyundai Accent и сбил насмерть 40-летнюю местную жительницу.

Все попытки спасти пешехода, не увенчались успехом. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Если верить словам водителя, то погибшая внезапно появилась на проезжей части. Он не сумел среагировать и избежать столкновения.

В причинах происшествия разбираются правоохранители.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Холодно и снег: в Башкирии температура воздуха упадет до -6 градусов
Уфимская афиша на выходные 13 и 14 октября: Кипелов, цирк на льду и «Лебединое озеро»
В Уфе у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
23 октября в ВДНХ ЭКСПО УФА начнет свою работу Российский энергетический
Радий Хабиров в первый свой рабочий день пешком прогулялся по Уфе
В центре Уфы загорелась крыша многоэтажного дома
Новый врио главы Башкирии обозначил свою позицию по разработке шиханов
Радий Хабиров: Всю энергию я направлю на улучшение жизни жителей Башкирии
Рустэм Хамитов попрощался с жителями Башкирии и рассказал о своем будущем
Радий Хабиров прибыл в здание парламента Башкирии
Сегодня официально будет представлен врио главы Башкирии Радий Хабиров
В Уфе открылась игровая площадка для детей-инвалидов
В Башкирии инвалида лишили льготных лекарств
Стало известно о состоянии выпавшей из окна девочки в Башкирии
В Башкирии задержали грабителя, который вскрывал автомобили
В Уфе едва не сгорел расселенный барак
Уфимцев просят спасти 26-летнюю кобылу Баварию
В Башкирии во сне, не приходя в сознание, скончалась 22-летняя журналистка