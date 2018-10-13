2018-10-13T10:53:16+03:00
Происшествия

В центре Уфы загорелась крыша многоэтажного дома

На место были экстренно вызваны пожарные
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: МЧС БашкирииФото: МЧС Башкирии
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Около 10:00 в центре Уфы очевидцы заметили, что из-под крыши 15-этажного дома валит густой дым. О происходящем сразу сообщили спасателям.

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, на место направили 7 единиц техники и 18 человек личного состава. По прибытии они обнаружили, что горит обшивка дома на кровле. В течение нескольких минут возгорание удалось локализовать.

По официальной информации, пострадавших нет. Эвакуацию жителей дома проводить не пришлось. В настоящий момент специалисты продолжают свою работу и выясняют причины случившегося.

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