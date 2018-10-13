В центре Уфы загорелась крыша многоэтажного дома
На место были экстренно вызваны пожарные
Фото: МЧС Башкирии
Изменить размер текста:
Около 10:00 в центре Уфы очевидцы заметили, что из-под крыши 15-этажного дома валит густой дым. О происходящем сразу сообщили спасателям.
Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, на место направили 7 единиц техники и 18 человек личного состава. По прибытии они обнаружили, что горит обшивка дома на кровле. В течение нескольких минут возгорание удалось локализовать.
По официальной информации, пострадавших нет. Эвакуацию жителей дома проводить не пришлось. В настоящий момент специалисты продолжают свою работу и выясняют причины случившегося.