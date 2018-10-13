Новый врио главы Башкирии обозначил свою позицию по разработке шиханов

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-13T10:02:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Радий Хабиров был официально представлен на должности врио главы Башкирии. После официальной части журналисты смогли задать вопросы новому руководителю региона. Самым горячим из них был об отношении к разработке шихана Тратау, на котором активно настаивает БСК.

«Я прекрасно знаю, что последнее время республику раздирают споры на тему судьбы гор. Мне уже не раз задавали этот вопрос, поэтому самым разумным будет пока взять тайм-аут. Нужно внимательно изучить все стороны, понять, что действительно происходит. Я буду разбираться и затем приму взвешенное решение. Необходимо время, чтобы разобраться в этой ситуации», - сказал Радий Хабиров.

Насколько долго врио главы Башкирии будет обдумывать этот вопрос, он не конкретизировал.