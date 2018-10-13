Рустэм Хамитов попрощался с жителями Башкирии и рассказал о своем будущем

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-13T09:38:05+03:00

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На представлении нового руководителя Башкирии Радия Хабирова, естественно, появился и теперь уже экс-глава Рустэм Хамитов. Он тепло поприветствовал присутствующих и обратился к ним с речью:

- Я благодарен президенту страны за то, что он относится к Башкирии как к одному из самых важных регионов. Благодарен всем вам. Я честно говорю: республика изменилась, она стала более свободной, мы проводили такую политику. Я буду помогать новой команде, знаю, насколько тяжела эта ноша, какая нагрузка. Призываю и вас, коллеги, помогать ему. Нужно работать вместе. Надо отбросить личное. Спасибо вам всем. Я не буду заниматься политикой, я буду заниматься наукой производством мне интересно направление цифровизации экономики, буду работать в этой сфере, - сказал Хамитов.

Судя по всему, экс-глава решил завершить свою политическую деятельность. На прощание его наградили орденом за заслуги перед республикой.

Хабиров наградил ХамитоваФото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ