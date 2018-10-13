Радий Хабиров прибыл в здание парламента Башкирии
Сегодня его представят публике [видео]
Фото: скриншот видео
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ВРИО главы Башкирии впервые появился на глазах общественности республики. Радий Хабиров приехал в здание Госсобрания, где его должны представить депутатам, членам правительства и журналистам. Высокого гостя встречал председатель парламента Константин Толкачев.
Ожидается, что Радия Хабирова представит представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров.
Напомним, что ранее о своей отставке сообщил Рустэм Хамитов. Вечером 11 октября врио главы был назначен 54-летний уроженец Ишимбайского района Радий Хабиров.
Радий Хабиров прибыл в здание башкирского парламента.