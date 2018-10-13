2018-10-13T09:05:32+03:00
Политика

Радий Хабиров прибыл в здание парламента Башкирии

Сегодня его представят публике [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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ВРИО главы Башкирии впервые появился на глазах общественности республики. Радий Хабиров приехал в здание Госсобрания, где его должны представить депутатам, членам правительства и журналистам. Высокого гостя встречал председатель парламента Константин Толкачев.

Ожидается, что Радия Хабирова представит представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров.

Напомним, что ранее о своей отставке сообщил Рустэм Хамитов. Вечером 11 октября врио главы был назначен 54-летний уроженец Ишимбайского района Радий Хабиров.

Радий Хабиров прибыл в здание башкирского парламента.

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