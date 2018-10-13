2018-10-13T08:17:10+03:00
Политика

Сегодня официально будет представлен врио главы Башкирии Радий Хабиров

В Уфу прибыл полномочный представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Новый руководитель Башкирии Радий Хабиров уже прибыл в Уфу и сегодня будет официально представлен публике. Церемония пройдет в здании республиканского парламента в 11:00. На встречу пригласили депутатов, членов правительства и журналистов.

Представлять главу будет лично полномочный представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров.

Напомним, что ранее 11 октября по собственному желанию подал в отставку Рустэм Хамитов. Вечером того же дня указом президента страны врио главы Башкирии был назначен 54-летний Радий Хабиров, в последние два года работавший мэром подмосковного Красногорска.

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