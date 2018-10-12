В Уфе едва не сгорел расселенный барак

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-12T17:33:03+03:00

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Сегодня, 12 октября, в Уфе на улице Султанова загорелся расселенный барак. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 15:04, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

На тушение пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты в составе четырех единиц техники и 12 человек личного состава. Чтобы ликвидировать возгорание сотрудники пожарной охраны подключились к пожарному гидранту для бесперебойной подачи воды.

- В 15:52 открытое горение ликвидировано. Погибших, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.