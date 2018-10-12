Стало известно о состоянии выпавшей из окна девочки в Башкирии
Новость о том, что в Белебее с окна третьего этажа выпала маленькая девочка, не оставила никого равнодушным. Напомним, это произошло 10 октября – тогда очевидцы даже не поняли, откуда выпал ребенок, потому что вслед за ней никто не выбежал.
Сегодня стало известно о состоянии трехлетней пострадавшей. Жизни девочки ничего не грозит, врачи дают положительные прогнозы. Пока она лежит в больнице, а завтра ее переведут на стационарное лечение.
- Я помогла им финансово. Местные приносят им продукты и лекарства. Они – малоимущая семья, - рассказала Валентина, девушка, которая отыскала родителей и решила им помочь.
Известно, что семья снимает в квартиру и воспитывает четверых детей. Также мать беременна пятым.
В тот роковой день мама малышки лежала в больнице с двумя другими, а отец ушел на подработку, оставив сына и дочь одних дома. К слову, за девочкой чуть не выпал и братик, который, собственно, и оставил окно открытым.
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В Башкирии маленькая девочка выпала из окна.