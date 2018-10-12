Радий Хабиров рассказал, чем будет заниматься в первые дни работы в Башкирии
Руководитель Башкирии Радий Хабиров дал первое интервью журналистам.
В первую очередь Хабиров поблагодарил Кремль за оказанное доверие. Затем он отметил главу Подмосковья, позволившего ему набраться политического опыта.
После политик рассказал, чем будет заниматься в первые дни работы в регионе.
- Я только сегодня вылетаю в республику. Безусловно, уже сейчас проходит ответственный период – отопительный сезон и вопросы по организации жизнеобеспечения. У меня будет время войти в курс дела. После этого буду решать стратегические задачи, - цитирует главу региона телеканал «360».
Хабиров отметил, что в Красногорске он работал в «дерзкой команде», которая ставила и достигала задачи. По его словам в Подмосковье он получил необходимый заряд оптимизма.