В Уфе открылась игровая площадка для детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-13T07:50:39+03:00

На площадке есть специальные тренажеры для реабилитации детей с ДЦП

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В столице Башкирии продолжается масштабная работа по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья: внедряется инклюзивное и дистанционное образования, реализуется госпрограмма «Доступная среда», проводятся творческие конкурсы и увеселительные мероприятия, а также оборудование жилых домов и госучреждений специальными пандусами, перилами и лифтами.

Накануне Дня республики в уфимской коррекционной школе-интернате №13 состоялось торжественное открытие спортивно-игровой площадки с уникальными тренажерами для выполнения различных силовых упражнений, качелями и каруселью, оборудованными пандусами, так что кататься на них могут даже дети на инвалидных колясках. Такая площадка не имеет аналогов в республике и призвана помочь реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, например, ДЦП.

Проект реализован фондом «Город спорта» при поддержке ООО «БашРТС» и Башкирской генерирующей компании.