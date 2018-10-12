В Башкирии ожидаются массовые проверки водителей

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-12T15:23:17+03:00

Рейдовые мероприятия пройдут в эти выходные

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В эти выходные на территории Башкирии традиционно пройдут массовые проверки водителей. Рейдовые мероприятия проводятся в целях профилактики и предупреждения нарушений ПДД. Особое внимание уделят пьяным водителям.

- Будут осуществлены массовые проверки автомобилистов для выявления нетрезвых водителей и пресечения грубых нарушений дорожных правил, - сообщил Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Проверки пройдут сегодня и завтра, 12 и 13 октября.