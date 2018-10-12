2018-10-12T20:02:47+03:00
Общество

В Башкирии инвалида лишили льготных лекарств

Права пациента защитила прокуратура
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Житель Сибая столкнулся с проблемой отсутствия бесплатных жизненно важных препаратов. У 62-летнего мужчины диагностировали тяжелое заболевание печени, после чего он получил инвалидность 2 группы и право на получение льготных лекарств за счет бюджетных средств. Однако терапевт в поликлинике отказывала ему в выписке рецептов, аргументируя это тем, что медикаменты отсутствуют в аптеке. После семи месяцев мучений инвалида, его родственница обратилась с жалобой в прокуратуру.

- В целях восстановления прав инвалида прокуратура внесла главному врачу городской больницы представление – сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства. - После прокурорского вмешательства пациенту были оперативно выданы необходимые лекарства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно о состоянии выпавшей из окна девочки в Башкирии
В Башкирии задержали грабителя, который вскрывал автомобили
В Уфе едва не сгорел расселенный барак
Уфимцев просят спасти 26-летнюю кобылу Баварию
В Башкирии во сне, не приходя в сознание, скончалась 22-летняя журналистка
Радий Хабиров рассказал, чем будет заниматься в первые дни работы в Башкирии
В Башкирии ожидаются массовые проверки водителей
В Уфе прекращены поиски 61-летнего Александра Хваткова
Жириновский выпил медовухи за Радия Хабирова
Уфимцу вернули утерянную барсетку с деньгами и документами
В Башкирии чиновница незаконно выделила своей знакомой квартиру
Стало известно, кто первым из чиновников может уйти в отставку при Радии Хабирове
В Башкирии задержали мужчину, ограбившего кафе
28-летний водитель в Уфе сбил школьника во дворе
В Уфе на 10 дней перекрыли улицу Цюрупы
В Уфе перед судом предстанет лихач, насмерть сбивший пешехода на Первомайской
В Уфе идет подготовка к энергетическому форуму
Радий Хабиров прокомментировал свое назначение врио главы Башкирии
Уфимца осудят за организацию подпольного казино
В Башкирии «семерка» залетела под «КамАЗ»: есть погибшие
В Башкирии обнаружены останки мужчины
В Башкирии прокуратура заблокировала сайты по продаже краснокнижных рыб
Выигравший в лотерею миллион рублей уфимец рассказал, на что потратит деньги
Представитель Радия Хабирова прокомментировал информацию о новом главе Башкирии
Стал известен преемник Рустэма Хамитова на должности главы Башкирии