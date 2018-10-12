В Башкирии инвалида лишили льготных лекарств

СЕГОДНЯ 20:02 2018-10-12T20:02:47+03:00

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Житель Сибая столкнулся с проблемой отсутствия бесплатных жизненно важных препаратов. У 62-летнего мужчины диагностировали тяжелое заболевание печени, после чего он получил инвалидность 2 группы и право на получение льготных лекарств за счет бюджетных средств. Однако терапевт в поликлинике отказывала ему в выписке рецептов, аргументируя это тем, что медикаменты отсутствуют в аптеке. После семи месяцев мучений инвалида, его родственница обратилась с жалобой в прокуратуру.

- В целях восстановления прав инвалида прокуратура внесла главному врачу городской больницы представление – сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства. - После прокурорского вмешательства пациенту были оперативно выданы необходимые лекарства.