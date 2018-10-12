2018-10-12T14:05:48+03:00
Общество

Жириновский выпил медовухи за Радия Хабирова

Политик устроил небольшое шоу в Москве [видео]
Рустем АХУНОВ
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Владимир Жириновский выпил за Радия ХабироваВладимир Жириновский выпил за Радия Хабирова
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Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский на выставке в Москве выпил медовухи за нового главу Башкирии Радия Хабирова.

Забавное видео разместил в соцсетях разместил общественный деятель и бизнесмен Азамат Галин.

Судя по всему, действие видео происходит на выставке товаров народного производства в Москве. Как и всегда, вокруг бессменного лидера ЛДПР собралось большое количество охранников и любопытных людей.

- Ну за Башкирию! Мне один глоточек. Давайте выпьем за старого руководителя и за нового. И Рустэм был хороший, и Радий хороший! Великолепная, - прокомментировал продукт башкирского производителя Жириновский.

Владимир Жириновский выпил медовухи за Радия Хабирова.

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