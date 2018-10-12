Жириновский выпил медовухи за Радия Хабирова
Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский на выставке в Москве выпил медовухи за нового главу Башкирии Радия Хабирова.
Забавное видео разместил в соцсетях разместил общественный деятель и бизнесмен Азамат Галин.
Судя по всему, действие видео происходит на выставке товаров народного производства в Москве. Как и всегда, вокруг бессменного лидера ЛДПР собралось большое количество охранников и любопытных людей.
- Ну за Башкирию! Мне один глоточек. Давайте выпьем за старого руководителя и за нового. И Рустэм был хороший, и Радий хороший! Великолепная, - прокомментировал продукт башкирского производителя Жириновский.
Владимир Жириновский выпил медовухи за Радия Хабирова.