Жириновский выпил медовухи за Радия Хабирова

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-12T14:05:48+03:00

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Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский на выставке в Москве выпил медовухи за нового главу Башкирии Радия Хабирова.

Забавное видео разместил в соцсетях разместил общественный деятель и бизнесмен Азамат Галин.

Судя по всему, действие видео происходит на выставке товаров народного производства в Москве. Как и всегда, вокруг бессменного лидера ЛДПР собралось большое количество охранников и любопытных людей.

- Ну за Башкирию! Мне один глоточек. Давайте выпьем за старого руководителя и за нового. И Рустэм был хороший, и Радий хороший! Великолепная, - прокомментировал продукт башкирского производителя Жириновский.